Sturm Graz empfängt im ÖFB-Cup-Halbfinale den LASK

Salzburg-Bezwinger Sturm Graz bekommt es im Halbfinale des Fußball-ÖFB-Cups zuhause mit dem LASK zu tun. Das hat die am Sonntagabend in Wien im Rahmen der ORF-Sportsendung vorgenommene Auslosung ergeben. Im zweiten Semifinale empfängt der SK Rapid die SV Ried. Gespielt wird zwischen 4. und 6. März. Das Finale folgt dann am 1. Mai in Klagenfurt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Nummer 2 trifft auf Nummer 3: Sturm im Cup-Halbfinale gegen den LASK