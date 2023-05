Sturz-Orgie beim Giro - Groves gewinnt 5. Etappe

Der australische Radprofi Kaden Groves hat die von vielen Stürzen überschattete fünfte Etappe beim Giro d'Italia gewonnen. Der Alpecin-Profi setzte sich am Mittwoch nach 171 km im Zielsprint in der Hafenstadt Salerno vor dem Italiener Jonathan Milan durch. Weltmeister Remco Evenepoel kam indes zweimal zu Sturz, verlor in der Gesamtwertung allerdings keine Zeit. In der Anfangsphase war der Belgier auf regennasser Fahrbahn wegen eines auf die Straße gelaufenen Hundes gestürzt.

BILD: SN/APA/AFP/LUCA BETTINI Evenepoel nach Sturz wohlauf

Kurz vor dem Ziel ging Evenepoel, der offenbar nicht gröber verletzt war, auf der rutschigen Straße erneut zu Boden. Genauso wie der Sprint-Routinier Mark Cavendish bei hohem Tempo kurz vor der Ziellinie. Der Brite, der als Fünfter ins Ziel rutschte, musste anschließend auf der Straße behandelt werden. Konsequenzen für die Gesamtwertung hatten die Stürze nicht, da der letzte Vorfall innerhalb der Drei-Kilometer-Zone passierte, sodass Evenepoel keine Zeit einbüßte. Auch Mitfavorit Primoz Roglic wurde nach einem Sturz mehrerer Fahrer gut sieben Kilometer vor dem Ziel kurz aufgehalten, erreichte aber das Ziel ebenfalls ohne Zeitverlust. Evenepoel hatte bis Dienstag das Führungstrikot getragen und gilt nach den bisherigen Leistungen als Gesamtsiegfavorit. Das Rosa Trikot verteidigte der Norweger Andreas Leknessund erfolgreich. Am Donnerstag wartet auf das Peloton ein hügeliges Teilstück rund um Neapel, ehe die Bergspezialisten am Freitag mit einer Bergankunft auf dem Campo Imperatore gefordert sind.