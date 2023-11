Stuttgart verschießt Elfmeter und verliert in Heidenheim

Nach dem starken Saisonstart hat der VfB Stuttgart in der deutschen Fußball-Bundesliga das zweite Spiel in Folge verloren. Der VfB musste sich am Sonntagabend bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Jan Schöppner (70.) per Kopf und Tim Kleindienst (94.). Stuttgarts Silas hatte zuvor einen Foulelfmeter deutlich über das Tor geschossen (57.) und so die beste VfB-Chance ungenutzt gelassen.

Stuttgart verpasste durch die Niederlage in der abschließenden Begegnung der zehnten Runde den Anschluss an das Spitzenduo Bayer Leverkusen (28 Punkte) und Bayern München (26). Die Schwaben, die unter der Woche noch Union Berlin bezwungen hatten und ins Pokal-Achtelfinale eingezogen waren, liegen mit 21 Zählern gleichauf mit Borussia Dortmund auf Rang drei. Heidenheim, für das Nikola Dovedan im Finish eingewechselt wurde, bleibt mit nun zehn Punkten auf Rang 13. Bereits zuvor verspielte der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen trotz Führung den Sieg und steckt weiter im Tabellenmittelfeld fest. Mit Pavao Pervan im Tor, aber ohne den verletzten Patrick Wimmer spielte der VfL 2:2 (1:1) und ist damit in der Liga bereits seit vier Spielen sieglos. Für die Bremer von Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid war es der erste Auswärtspunkt der Saison, durch den man sich weiter ins gesicherte Mittelfeld absetzte. Marvin Ducksch brachte Werder in der siebenten Minute mit einem sehenswerten Freistoß in Führung. Danach drehten Vaclav Cerny (37.) und Kevin Paredes (59.) zunächst die Partie zugunsten der Gastgeber. Doch Rafael Borre gelang der verdiente Ausgleich für die Bremer (65.). In der Schlussphase sah Wolfsburgs Maxence Lacroiz wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte (88.).