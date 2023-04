Stuttgart zieht bei Hoeneß-Debüt ins Pokal-Halbfinale ein

Der VfB Stuttgart hat beim Debüt von Trainer Sebastian Hoeneß den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals geschafft. Der Tabellenletzte der deutschen Fußball-Bundesliga feierte am Mittwoch einen 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg. Den entscheidenden Treffer für die Schwaben erzielte der kurz zuvor eingewechselte Enzo Millot in der 83. Minute.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL LÖB Einstand nach Maß für Trainer Hoeneß

Begonnen hatte das Viertelfinal-Duell mit 30-minütiger Verspätung, nachdem Teile der 50.000 Fans Probleme bei der Anfahrt gehabt hatten. Am Abend kämpften noch RB Leipzig und Borussia Dortmund um den Einzug ins Halbfinale. Bereits am Dienstag hatten sich der SC Freiburg (2:1 gegen Bayern München) und Eintracht Frankfurt (2:0 gegen Union Berlin) das Semifinal-Ticket gesichert.