Südafrika zum dritten Mal Rugby-Weltmeister

Südafrika hat sich zum dritten Mal zum Rugby-Weltmeister gekrönt. Die Springboks setzten sich im WM-Finale in Yokohama am Samstag gegen die favorisierten Engländer mit 32:12 (12:6) durch und holten nach 1995 und 2007 die begehrte Webb-Ellis-Trophy. Die Südafrikaner zogen damit nach Titeln mit den Neuseeländern gleich, die sich am Freitag durch ein 40:17 (28:10) gegen Wales Bronze gesichert hatten.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Makazole Mapimpi (r.) lässt sich nach Versuch gratulieren