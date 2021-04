Südtirol verkürzt in ICE-Finalserie gegen KAC auf 1:2

Der KAC hat die erhoffte 3:0-Führung in der Finalserie der ICE Hockey League verpasst. Der HCB-Südtirol feierte am Freitagabend in Bozen einen 2:0-Erfolg und verkürzte in der "best of seven"-Serie gegen die Klagenfurter auf 1:2. Daniel Frank (48. Minute) und Domenico Albergo (60.) scorten für den HCB. Der KAC hatte die ersten zwei Duelle mit 6:0 und 5:4 gewonnen. Das vierte Duell steigt am Sonntag (17.30 Uhr/live Puls 24 und Sky Sport Austria) in Klagenfurt.

Die Bozener revanchierten sich in der kampfbetonten Partie für das jüngste Heimdebakel. Sie hatten in den ersten zwei Dritteln die besseren Möglichkeiten, KAC-Goalie Sebastian Dahm erwies sich aber als schier unüberwindlich. Im Finish des zweiten Drittels fanden die Kärntner durch Thomas Koch und Dennis Petersen sehr gute Chancen vor, im Schlussabschnitt traf Manuel Ganahl in seinem 300. Spiel für den KAC nur die Latte. Bozen überstand danach mit Mühe ein Powerplay der Gäste (ab 43.) und scorte selbst den wichtigen ersten Treffer. Brett Findlay band mehrere KAC-Verteidiger, und Frank hatte bei seinem Schuss Glück, als der Puck durch die Beine des überraschten Dahm über die Linie rutschte. Domenico Alberga sorgte mit seinem Treffer in Überzahl 43 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung.