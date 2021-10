Suljovic bei Darts-EM in Salzburg im Viertelfinale an Cullen gescheitert

Dartsprofi Mensur Suljovic ist bei der EM in Salzburg im Viertelfinale ausgeschieden. Der als Nummer 2 gesetzte Wiener unterlag am Sonntag dem Engländer Joe Cullen 7:10. Cullen trifft in der Vorschlussrunde auf seinen Landsmann und Ex-Weltmeister Rob Cross. Im anderen Halbfinale stehen einander der Niederländer Michael van Gerwen und mit Nathan Aspinall ein weiterer Engländer gegenüber. Van Gerwen warf im Viertelfinale Weltmeister Gerwyn Price mit 10:8 aus dem Turnier.

