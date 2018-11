Suljovic bei Finale der Darts World Series ausgeschieden

Lokalmatador Mensur Suljovic ist Samstagnacht bei den mit 250.000 Pfund dotierten World Series of Darts Finals in Schwechat ausgeschieden. Der 46-jährige Weltranglistensiebente aus Wien, der für das Achtelfinale gesetzt war, unterlag dem frischgebackenen Europameister James Wade aus England 3:6. Bereits in der Vorwoche hatte Suljovic eine Auftaktniederlage bei der EM in Dortmund kassiert.

Neben dem rot-weiß-roten Aushängeschild erwischte es am Samstag im Multiversum noch weitere Topleute. Unmittelbar vor Suljovic hatte bereits Weltmeister Rob Cross aus England mit dem 5:6 gegen den Waliser Jamie Lewis das Viertelfinale verpasst. Auch für den Weltranglistenzweiten Peter Wright, der mit 1:6 gegen den Waliser Gerwyn Price unterging, und dessen schottischen Landsmann Gary Anderson (Weltmeister 2015 und 2016), der gegen Engländer Dave Chisnall knapp 5:6 verlor, war bereits im Achtelfinale Endstation. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen gab sich dagegen keine Blöße und zog zum Abschluss des zweiten Tages nach Mitternacht im Eilzugstempo in die Runde der letzten acht ein. Der Niederländer, der die bisherigen drei Auflagen dieses zuvor in Glasgow ausgetragenen Major-Turniers allesamt gewonnen hatte, setzte sich gegen den australischen Wild-Card-Spieler Damon Heta glatt mit 6:0 durch. Achtelfinal-Ergebnisse der World Series of Darts Finals im Multiversum Schwechat vom Samstagabend: James Wade (ENG) - Mensur Suljovic (AUT) 6:3, Michael van Gerwen (NED) - Damon Heta (AUS) 6:0, Jamie Lewis (WAL) - Rob Cross (ENG) 6:5, Simon Whitlock (AUS) - Daryl Gurney (NIR) 6:5, Gerwyn Price (WAL) - Peter Wright (SCO) 6:1, Dave Chisnall (ENG) - Gary Anderson (SCO) 6:5, Raymond van Barneveld (NED) - Raymond Smith (AUS) 6:5, Michael Smith (ENG) - Kyle Anderson (AUS) 6:3 Viertelfinal-Paarungen am Sonntag (ab 13.45/live DAZN): Price - Whitlock, Smith - Chisnall, Lewis - Wade, van Barneveld - van Gerwen Quelle: APA