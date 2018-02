Mensur Suljovic hat am Donnerstag im vierten Anlauf seinen erstes Sieg im Rahmen der Darts-Premier-League gefeiert. Der 45-jährige Wiener setzte sich in Berlin gegen den bis dato ebenfalls sieglosen Waliser Gerwyn Price 7:3 durch. Suljovic führte rasch 2:0 in Legs, zog in weiterer Folge auf 5:1 davon und ließ im Finish nichts mehr anbrennen.

SN/APA (dpa)/Gregor Fischer Mensur Suljovic jubelt in Berlin