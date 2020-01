Der Tag, an dem die Amerikaner 1,4 Milliarden Hühnerflügel essen. Der Super Bowl - das ist nicht American Football, sondern (aus europäischer Sicht) gelebter Wahnsinn.

Auch in Österreich ist der erste Sonntag im Februar mittlerweile in vielen Kalendern rot markiert. An diesem Datum findet alljährlich das große Finale der National Football League (NFL) statt, der "Super Bowl". Ob zu Hause vor dem TV-Gerät, per Streaming ...