Super-G in Lake Louise nach Caviezel-Sturz unterbrochen

Der Weltcup-Super-G der Männer am Sonntag in Lake Louise ist nach einem Sturz von Mauro Caviezel unterbrochen worden. Der Schweizer war mit Startnummer acht ins Rennen gegangen. Derzeit ist die Bergung im Gange, auf Fernsehbildern war allerdings zu sehen, dass Caviezel mittlerweile aufgestanden ist. Der nächste Läufer am Start ist mit Matthias Mayer der erste Österreicher.

