Superstar Ingebrigtsen bei WM über 1.500 m von Kerr geschlagen

Topfavorit Jakob Ingebrigtsen hat bei der Leichtathletik-WM über 1.500 m wieder gegen einen Briten den Kürzeren gezogen. Der norwegische Olympiasieger musste sich am Mittwoch in Budapest im Zielsprint dem in 3:39,38 Min. siegreichen Josh Kerr geschlagen geben. Bronze ging mit Narve Gilje Nordas ebenfalls an Norwegen. Bei der WM im Vorjahr hatte Ingebrigtsen sich Jake Wightman geschlagen geben müssen.

BILD: SN/APA/AFP/JEWEL SAMAD Kerr bezwang Ingebrigtsen

Durch Karsten Warholm über 400 m Hürden gab es danach aber doch noch einen norwegischen Triumph. Der Olympiasieger und Weltrekordler jubelte in 46,89 Sekunden über seinen insgesamt dritten WM-Titel. Im Stabhochspringen der Frauen gab es mit den 4,90 m überquerenden Nina Kennedy (AUS) und Katie Moon (USA) ex aequo zwei Goldmedaillengewinnerinnen. Über 400 m lief Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik in 48,76 Sekunden nach mehreren Silbermedaillen bei Großereignissen zu ihrem ersten Einzeltitel.