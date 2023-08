Susanne Gogl-Walli steht im WM-Semifinale über 400 Meter

Trotz der ungeliebten frühen Startzeit hat Susanne Gogl-Walli am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Budapest einen guten 400-Meter-Vorlauf hingelegt. Die Oberösterreicherin holte in 51,00 Sekunden einen "Restplatz".

BILD: SN/GEPA Susanne Gogl-Walli.

Die WM-Routiniers aus dem ÖLV-Team schlagen sich weiterhin gut. Nachdem Lukas Weißhaidinger am Samstag locker ins Diskus-Finale eingezogen war, schaffte am Sonntagvormittag Susanne Gogl-Walli den Aufstieg ins Semifinale über 400 Meter. Die drei Besten pro Vorlauf stiegen auf, dazu sechs weitere Zeitschnellste. Gogl-Walli war in ihrem Heat Vierte und blieb nur 0,13 Sekunden über ihrer persönlichen Bestlistung. Insgesamt war ihre Zeit die 15.-Schnellste. Die weiteren Vorläufe waren großteils langsamer, so dass sie den zweiten der sechs zusätzlichen Plätze für das Semifinale (Montag, 21.10 Uhr/live in ORF Sport +). Gogl-Walli: "Am Abend liegt es mir mehr und ich bin sehr motiviert. Mein Ziel habe ich erreicht, ich bin sehr zufrieden. Jetzt kann ich riskieren und aggressiver laufen", erklärte die 27-Jährige. Gogl-Walli kann in Budapest auf große Unterstützung zählen: Ihre Eltern, die Eltern ihres Ehemanns, Radprofi Michael Gogl, sowie viele Clubkollegen aus der Zehnkampf-Union feuern sie an. Gogl-Walli ist bereits ein Routinier bei Großereignissen. Sie war bei Olympia 2021, WM 2022 und EM 2022 jeweils im Semifinale. Bei der WM geht sie zusätzlich auch über die 200 Meter an den Start. Auch das Ticket für Olympia 2024 hat sie schon in der Tasche. Im Siebenkampf setzte Sarah Lagger am Sonntag ihren Wettkampf mit 5,85 Metern im Weitsprung fort. Sie liegt damit nach fünf Disziplinen auf Rang 16 und profitierte dabei auch vom Pech ihrer Konkurrentin Taliyah Brooks. Die US-Amerikanerin, die sich auf Medaillenkurs befand, schaffte keinen gültigen Versuch im Weitsprung.