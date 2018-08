SV Ried geht als Zweite-Liga-Leader in Länderspielpause

Die SV Ried geht als Tabellenführer der 2. Fußball-Liga in die Länderspielpause. Die Innviertler gaben sich am Freitagabend im Heimspiel der sechsten Runde gegen den SV Horn keine Blöße und sind nach dem klaren 3:0-Erfolg weiter ungeschlagen. Neuer Zweiter in der Tabelle ist der FC Blau-Weiß Linz. Die zwei Punkte hinter Ried liegenden Oberösterreicher fertigten den FAC mit 5:1 ab.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Innviertler weiterhin ungeschlagen