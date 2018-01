Norwegens Ski-Star Aksel Lund Svindal hat am Freitag den Weltcup-Super-G in Kitzbühel gewonnen. Der 35-jährige Olympiasieger von 2010 siegte vor seinem Landsmann Kjetil Jansrud (+0,50 Sek.) sowie Vorjahressieger Matthias Mayer aus Kärnten (0,56). Der Salzburger Hannes Reichelt (0,57) wurde Vierter. Für Svindal war es der insgesamt 35. Weltcup-Sieg, der 16. im Super-G und dritte in dieser Saison.

Aksel Lund Svindal heißer Favorit für Olympia