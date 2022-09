Swans Gmunden holen Supercup bei Double-Sieger BC Vienna

Die Basketballer der Swans Gmunden haben in einem packenden Duell beim Double-Gewinner BC Vienna den Supercup gewonnen. Der Vizemeister setzte sich am Donnerstag im Hallmann Dome in Wien beim Meister und Cupsieger mit 95:92 (53:46) durch und darf sich damit über einen ausgezeichneten Saisonstart freuen. Denn das Spitzenspiel war zugleich auch der Saisonauftakt der win2day Basketball Superliga (BSL) und wurde zur ersten Runde gezählt.

SN/APA/REINHARD HÖRMANDINGER/REINHA Double-Sieger Vienna musste sich Gmunden geschlagen geben

Bester Werfer des Topspiels war Swans-Neuzugang Urald King aus den USA, der mit 28 Zählern und Nervenstärke bei einigen Freiwürfen kurz vor Schluss überzeugte. Insgesamt 27 Zähler von Jozo Rados von Meister Vienna waren schlussendlich zu wenig. "Ich bin glücklich über meine Jungs. Es ist ganz schwer, in Wien zu gewinnen", freute sich Swans-Headcoach Anton Mirolybov im ORF. "Es war sehr spannend. Wien ist eine starke Mannschaft und wir freuen uns umso mehr, sie zuhause geschlagen zu haben", ergänzte Toni Blazan. "Sie müssen davon ausgehen, dass mit uns zu rechnen ist. Mehr als letztes Jahr." Rados war die Enttäuschung hingegen deutlich anzumerken: "Wir haben 40 Minuten nicht verteidigt. So können wir nicht auftreten, wenn wir irgendetwas gewinnen wollen. Die Saison ist noch frisch, es ist schade, da wäre mehr drin gewesen." Den besseren Start vor 350 Zuschauern erwischten die Gäste aus Oberösterreich, die dank einer überragenden Dreierquote zu Beginn auf 21:11 davonzogen. Die Wiener, ausgestattet mit vier neuen Legionären, benötigten einige Zeit, um in die Partie zu finden. Nach der Halbzeitpause gelang den Gastgebern mit dem 60:60 im dritten Viertel der erstmalige Ausgleich. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bis zur Schlussphase konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Kurz vor Ende erspielten sich die Swans angeführt von King einen kleinen Vorteil, doch die Mannschaft von Headcoach Aramis Naglic hielt das Spiel bis zur letzten Sekunde auch durch mehrere Dreier von Ivan Siriscevic spannend.