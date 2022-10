Sylvia Steiner WM-Siebente im Standardpistolen-Mixedbewerb

Nach Gold und Silber hat die Pongauer Sportschützin am Mittwoch bei der WM in Kairo einen Tag ohne Medaille erlebt. Im Mixed mit der Standardpistole gab es Rang sieben für sie und den Burgenländer Richard Zechmeister.

Das Duo hat am Montag mit der Luftpistole Mixed-Gold geholt. In der ersten Qualifikation des Bewerbs 25m-Standardpistole Mixed Team waren je Schütze 30 Schuss zu absolvieren. Mit 288 Ringen von Sylvia Steiner und 276 von Richard Zechmeister kamen die beiden auf 564 Ringe, den sechsten Zwischenrang und qualifizierten sich so für die zweite Runde. Der Topscore dieser Qualifikation kam von den Deutschen, die 571 Ringe erreichten.

Bei 20 Schuss in Runde zwei erreichte Steiner das Topergebnis von 190 Ringen und Zechmeister ergänzte um 173, was das Duo mit gesamt 363 Ringen auf den finalen siebten Platz dieses Bewerbs brachte. Abermals waren die Deutschen Doreen Vennekamp und Christian Reitz mit diesmal 377 Ringen nicht zu schlagen, die auch im Match um Gold Korea 2 besiegten.

Am Donnerstag findet das offizielle Training mit der 25m-Pistole statt, bevor Steiner am Freitag und Samstag in dieser olympischen Disziplin an den Start gehen wird. Vier Olympiaquotenplätze werden hier vergeben. In den kommenden beiden Tagen steht für die ÖSB-Männer das Training mit der 25m-Schnellfeuerpistole auf dem Programm und am Samstag und Sonntag die Einzelbewerbe in dieser olympischen Disziplin - auch hier werden vier Olympiatickets für Paris 2024 vergeben.