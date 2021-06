Synchronschwimmen: Abtenauerinnen vorne dabei

Die Synchronschwimmerinnen Elina Schilchegger und Linda Reiter schafften bei den Sport Austria Finals in Graz in der nationalen Wertung den zweiten Rang. Auch "solo" sammelte Reiter Medaillen.

Nach der coronabedingten Pause dürfen Abtenaus Synchronschwimmerinnen wieder gemeinsam trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Die Kinder der Altersklasse Kinder B (9 und 10 Jahre) nahmen kürzlich an den österreichischen Kindermeisterschaften in Wien-Floridsdorf teil. Lina Pfarrhofer, Matilda Grzelak, Luise Maria Galler, Anna Schönleitner und Anja Lindenthaler (links im Bild) gewannen in der Klasse Kinder Team B. Im Duett erreichten Anja Lindenthaler und Anna Schönleitner den zweiten Platz, Anja Lindenthaler wurde im Solo Dritte.

Bei den zehnten Sport Austria Finals ...