Synchronschwimmerinnen Alexandri siegen in Polen im Vorkampf

Das österreichische Duett Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri hat am Mittwoch bei den European Games in Polen den Vorkampf der Synchronschwimmerinnen in der Freien Kür klar gewonnen. Die Schwestern kamen in Oswiecim als Letzte an der Reihe und setzten sich vor den Europameisterinnen Maryna und Wladyslawa Aleksijwa mit 265,1459 Punkten an die Spitze. Die ukrainischen Schwestern kamen bloß auf 234,0022 Zähler, die Israelinnen Ariel Nassee/Shelly Bobritsky auf 217,3688 (3.).

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Anna-Maria (hinten) und Eirini-Marina Alexandri mit Top-Start/Archiv

Bei den Europameisterschaften im vergangenen August in Rom hatte das Duo Alexandri hinter dem ukrainischen Gespann in Freier und Technik-Kür Silber geholt, die Änderung der Wertungskriterien könnte die Rangordnung aber nun geändert haben. Es wird u.a. mehr Gewicht auf Schwierigkeit gelegt, was den Österreicherinnen entgegenkommt. Am Donnerstag (18.00 Uhr) geht es in der Technik-Kür bereits um EM-Medaillen, das Finale der Top Zwölf in der Freien Kür ist für Samstag (17.00) angesetzt. Die Addition der Wertungen der beiden Finalbewerbe entscheidet über die Vergabe des einen bei diesen Kontinental-Titelkämpfen zu vergebenden Olympia-Quotenplatzes. Das zuletzt in der Türkei auf Trainingslager weilende OSV-Paar scheint dafür gut gerüstet zu sein.