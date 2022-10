Tabellenführer Linz verlor bei Fehervar 1:2

Die Black Wings Linz haben am Samstag die Chance vergeben, sich an der Spitze der ICE-Eishockeyliga ein bisschen abzusetzen. Der Tabellenführer aus Oberösterreich bezog in Szekesfehervar eine 1:2 (0:1,1:1,0:0)-Niederlage und hat weiter zwei Punkte Vorsprung auf HCB Südtirol. Die Ungarn gingen mit 2:0 in Führung (18., 24.), Stefan Gaffal (28.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

An der Spitze der ICE-Eishockeyliga bleibt es eng (Symbolbild)