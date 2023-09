Tag des Sports am Residenzplatz: Eine Show mit vielen Highlights

Am Samstag (9. September) verwandelt sich der Residenzplatz den ganzen Nachmittag über in einen großen Spiel- und Sportplatz. Beim Salzburger Tag des Sports wird ein Programm mit spektakulären Vorführungen und vielen prominenten Gästen geboten.

An vielen Stationen kann Sport ausprobiert werden.

Veranstalter Michael Mayrhofer hat in den vergangenen Tagen 170 Tonnen Eventaufbau und Technik auf den Platz dirigiert, um den Salzburger Sport groß in Szene zu setzen. Von 12 bis 18 Uhr jagt am Samstag ein Highlight das Nächste. Nur ein kurzer Auszug daraus:

☆ Die Sondereinheit Cobra demonstriert ihr Können

☆ Es wird Rollstuhlrugby gespielt

☆ Showkämpfe im Judo und im Boxen werden gezeigt

☆ Die Footballer werden Wide- Receiver-Würfe über den Platz zeigen

☆ In einem Seilzieh-Duell können starke Menschen aus dem Publikum die Footballer herausfordern

☆ Showdance- und Hangaround-Artisten werden die Besucher staunen lassen

☆ Auf einer eigens angelegten Laufbahn werden die Sprint-Champions in den Altersklassen von U10 bis U14 gekürt

☆ Als grandioser Schlusspunkt erfolgen Punktlandungen der HSV- und Bundesheer-Fallschirmspringer