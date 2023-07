Tag des Sports mit Wow-Momenten

Der Salzburger Tag des Sports am 9. September auf dem Residenzplatz wird attraktiver denn je zuvor.

Sport findet Stadt: Im Herzen der Altstadt, auf dem Residenzplatz, wird der heurige Tag des Sports als ein großes Fest inszeniert. Michael Mayrhofer, der an selber Stelle wenige Tage danach auch mit dem Salzburger Businesslauf gastiert, ist das Mastermind hinter der Leistungsschau der heimischen Sportszene am Samstag, dem 9. September. Bereits an den Tagen davor läuten die Radsportler beim Cyclodome und beim City Hill Climb die actionreichen Tage im altehrwürdigen Ambiente ein.

"Wir wollen dem Salzburger Sport die Bühne bieten, die er sich verdient. Denn er wird bislang unter Wert geschlagen", sagt Mayrhofer. Gut ein Dutzend verschiedene Sportarten werden präsentiert. Es gilt das Motto: nicht nur herzeigen, sondern dem Publikum die "Wow-Momente" des Sports näherbringen.

Nur ein Beispiel: Die Fallschirmspringer des HSV Red Bull Salzburg werden einschweben und ihre Zielgenauigkeit beim Landen demonstrieren. Die American Footballer sollen ihre Pässe über den Residenzbrunnen hinweg schlagen. Dazu kommen auch bunte Farbtupfer wie der Aerial-Arts-Verein Hangarounds Salzburg, dessen Mitglieder mit ihrer Vertikaltuchakrobatik sonst ein Hingucker am Makartsteg sind, sowie die Kletterer des Alpenvereins und die Polizei.

Viele Angehörige des Salzburger Olympiakaders wie Beachvolleyballer Julian Hörl, Biathletin Anna Andexer, Rodler Noah Kallan oder Weitspringerin Inge Grünwald werden sich präsentieren und Autogrammwünsche erfüllen.

Einen Schwerpunkt am Tag des Sports wird Salzburgs Leichtathletik setzen. Der Verband, der jüngst mit neun Medaillen bei der Staatsmeisterschaft groß abräumte, bringt sogar richtige Wettkampf-Action zum Tag des Sports: SLV-Vizepräsidentin Michaela Egger sagt: "Das Finale der EuRegio-Sprint-Challenge für Kinder und Jugendliche wird auf einer Laufbahn steigen, die eigens ausgerollt wird."

Egger, so wie Mayrhofer einst erfolgreich im Dreisprung unterwegs, ist begeistert. Die Raiffeisen-Bankmanagerin sieht die Aufwertung des Events als logischen Schritt: "Der Sport ist eine Schule fürs Leben. Wer im Sport erfolgreich ist, der ist es auch im Beruf. Dass wir Bewegung und Sport buchstäblich ins Zentrum rücken, ist ein ganz wichtiges Signal für Salzburg."

