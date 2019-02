Tagesbestzeit und Rundenmarathon für Vettel bei Testauftakt

Sebastian Vettel hat am ersten Tag der Formel-1-Tests für die neue Saison die Bestzeit aufgestellt. Für seine schnellste Runde auf dem 4,655 km langen Grand-Prix-Kurs bei Barcelona benötigte der Deutsche am Montag im Ferrari 1:18,161 Minuten. Der vierfache Weltmeister, der mit 169 auch klar die meisten Runden drehte, hatte sich damit bereits in der ersten Tageshälfte auf Rang eins gesetzt.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Sebastian Vettel war der Schnellste