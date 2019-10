Taifun sorgte in Japan für Absage von Rugby-WM-Spielen

Wegen des nahenden Taifuns "Hagibis" sind bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan zwei Spiele abgesagt worden. Die Partien Neuseeland gegen Italien in Toyota und England gegen Frankreich in Yokohama fallen am Samstag aus. Die Spiele werden 0:0 gewertet. Alle Teams erhalten laut Reglement zwei Punkte. Italien ist dadurch ausgeschieden, Titelverteidiger Neuseeland steht im Viertelfinale.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Turnier-Verantwortliche verkünden Entscheidung vor Medien in Tokio