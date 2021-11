Talenten geht es gut in Salzburg

Das Raiffeisen SSM feiert 35-Jahr-Jubiläum und steht im Zentrum geballter Nachwuchsleistungssport-Kompetenz in Salzburg.

Wenn jemand in Wien oder den anderen Bundesländern Rat in Sachen Nachwuchssport braucht, ist Thomas Wörz, Geschäftsführer des Raiffeisen Schulsportmodells (SSM) stets die erste Adresse. Mit gutem Grund, wie Sportlandesrat und SSM-Präsident Stefan Schnöll betont: "Die zahlreichen Erfolge der Athletinnen und Athleten zeigen, auf welch hohem Niveau im SSM gearbeitet wird." Surf-Olympiasieger Christoph Sieber, Judo-Olympiasilber-Gewinner Ludwig Paischer, Karateweltmeisterin Alisa Buchinger oder Parasport-Juniorenweltmeister Ludwig Malter sind nur einige der erfolgreichen Absolventen.

35 Jahre wird die Einrichtung heuer alt, die Zahl der Standorte und der betreuten Talente hat sich seither auf aktuell 420 vervierfacht. Aber auch die Qualität werde ständig optimiert. So will Wörz die Aussteigerrate senken: "Oft wird die Belastung aus Schule und Sport zu viel. Unsere Talente sind Pflänzchen, die wir behutsam begleiten müssen." Ein wissenschaftlich fundiertes Prognosesystem soll beitragen, altersgerechte Ziele zu definieren und zu erreichen.

Eiskunstlauftalent Flora Schaller ist eine von 420 betreuten Sportlerinnen am SSM und ist begeistert: "Ich kann hier optimal Schule und Sport unter einen Hut bringen. Das beginnt bereits mit der Möglichkeit, vor Unterrichtsbeginn das Frühtraining zu absolvieren."

Auch U23-Segelweltmeister Lukas Haberl schwärmt: "Ohne das SSM wäre vieles nicht möglich gewesen, allein schon wegen der Freistellungen für viele Auslandsreisen." Er genießt auch als Absolvent noch die Kooperation des SSM mit dem Bundes-Nachwuchsstützpunkt in St. Gilgen. Auch Karate, Triathlon, Judo und Ringen betreiben derartige Stützpunkte in Salzburg, ein weiterer ist im Trampolinspringen im Aufbau begriffen. Die Stellung Salzburgs als Kompetenzzentrum des Nachwuchsleistungssports untermauert der Dachverband der Leistungssportmodelle (VÖN) mit Sitz in Salzburg und von Wörz präsidiert.

Wenig überraschend steigt auch der wichtigste Expertengipfel hier: Am 16. und 17. November lädt das SSM zum internationalen Symposium Nachwuchsleistungssport nach Salzburg in den SN-Saal. Das Thema lautet "Belasten vs. Überlasten".