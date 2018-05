Tampa Bay vor Einzug in das Stanley-Cup-Finale

Tampa Bay Lightning steht vor dem Einzug in das Finale der National Hockey League (NHL). Das Team aus Florida gewann am Samstag daheim gegen die Washington Capitals mit 3:2 und führt nach dem dritten Sieg in Folge auch mit 3:2 in der Best-of-seven-Serie.

SN/APA (AFP/Getty)/Mike Carlson Bringt Tampa Bay Washington zu Fall?