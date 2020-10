Tampa-Erfolg über Packers - 3 NFL-Teams noch unbesiegt

Tom Brady hat das Quarterback-Duell mit Aaron Rodgers klar für sich entschieden und die Tampa Bay Buccaneers zu einem unerwartet deutlichen Sieg gegen die zuvor ungeschlagenen Green Bay Packers geführt. Der erfolgreichste Spielmacher der NFL-Geschichte ermöglichte seinem neuen Team am Sonntag (Ortszeit) nach einem frühen 0:10-Rückstand einen 38:10-Erfolg und steuerte zwei Touchdown-Pässe bei.

Einen davon fing Rob Gronkowski, wodurch Erinnerungen an den Triumphzug des Duos bei den New England Patriots wach wurden. "Er hat großartig gespielt", sagte Brady über den Mann, dem er zum bereits 79. Mal einen Touchdown-Pass zuwarf - nur drei Duos aus Quarterback und Tight End kommen auf eine bessere Ausbeute in der National Football League (NFL). "Ich denke Tom und Rob hatten eine großartige Verbindung", lobte Buccaneers-Trainer Bruce Arians.

"Schon im Training hat es zuletzt gut funktioniert", verriet Gronkowski dem TV-Sender Fox. Seit Dezember 2018 hatte er keinen Touchdown mehr erzielt, auch weil "Gronk" zwischenzeitlich seine Karriere eigentlich schon für beendet erklärt hatte. Doch nach einem Jahr Pause entschloss sich der 31-Jährige heuer zum Comeback und folgte seinem Freund Brady nach Tampa. Auf der Gegenseite unterliefen Rodgers - für ihn eine absolute Seltenheit - binnen drei Würfen gleich zwei Interceptions, wodurch die bis dahin überzeugenden Packers komplett aus dem Rhythmus kamen.

Durch die Niederlage von Green Bay sind nun nur noch drei Teams ungeschlagen. Die Pittsburgh Steelers gewannen gegen die Cleveland Browns 38:7. Die Tennessee Titans verhinderten mit einem Touchdown Sekunden vor dem Ende die erste Niederlage und haben nach dem 42:36 nach Verlängerung gegen die Houston Texans nun ebenfalls fünf Siege auf dem Konto. Auf dieselbe Bilanz kommen die Seattle Seahakws, die an diesem Wochenende spielfrei waren.

Quelle: Apa/Dpa