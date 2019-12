Team Canada und Ocelari Trinec im Spengler-Cup-Finale

Das Team Canada greift beim 93. Spengler Cup nach dem 16. Turniersieg. Die Kanadier deklassierten im ersten Halbfinale des traditionellen Eishockey-Turniers in Davos am Montag TPS Turku mit 6:0. Team Canada steht zum fünften Mal in Folge im Finale. Dort treffen die Nordamerikaner auf Ocelari Trinec. Der tschechische Meister schaltete Ambri-Piotta aus.

SN/APA (Keystone/MELANIE DUCHENE Kanada fegte Turku vom Eis