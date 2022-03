Teenager Aigner gewinnt mit Sieg im RTL zweites Gold

Skifahrer Johannes Aigner ist bei den XIII. Paralympics in Peking weiter nicht zu stoppen. Der 16-jährige Niederösterreicher gewann am Donnerstag mit Guide Matteo Fleischmann den Riesentorlauf überlegen und durfte bereits seine zweite Goldmedaille bejubeln. Nach Gold in der Abfahrt, Silber in der Super-Kombination und Bronze im Super-G hat der sehbeehinderte Teenager damit in vier Rennen vier Medaillen geholt.

SN/APA/KEYSTONE/ENNIO LEANZA Aigner fuhr in Peking zu seinem zweiten Gold