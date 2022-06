Teqball: Der neue Trendsport stellt sich in Seekirchen vor

Eine Kombination aus Fußball und Tischtennis, die nebenbei Fitness und Konzentration erhöht: Das ist Teqball. Der neue Trendsport findet auch in Salzburg immer mehr Anhänger. Beim Stadtfest in Seekirchen wird Teqball an diesem Wochenende präsentiert.

SN/christopher laux Teqball bei sportssupport in der Panzerhalle.

Gespielt wird Teqball von mindestens zwei Spielern an einem gebogenen Tisch. Wie beim Tischtennis muss der Ball auf die gegnerische Seite der Platte gebracht werden. Der Ball darf dabei bis zu drei Mal berührt werden. Erlaubt sind alle Körperteile außer Hände und Arme. In Salzburg sind sportssupport mit dem Trainer und Sportwissenschafter Herbert Laux in der Panzerhalle sowie der SV Seekirchen Anlaufstellen für Teqball-Interessierte. Im Rahmen des Stadtfests von Seekirchen steigt das Teqball Challenge Hobbyturnier am Samstag (2. Juli) ab 16 Uhr.

International ist Teqball bereits etabliert. Profifußballclubs wie Chelsea, Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain und Real Madrid sowie die Nationalmannschaften von Brasilien, Belgien und Kroatien setzen Teqball schon im Training ein. In Österreich hat unter anderem Serienmeister Red Bull Salzburg einen Teqball-Tisch im Einsatz. 114 Nationalverbände existieren weltweit. Die Aufnahme bei Olympia wird für 2028 angestrebt. In Österreich wurde der Sport erst heuer gestartet. Angestrebt wird die Qualifikation für die European Games 2023 in Polen. Deswegen ist der Österreichische Teqball Verband nun jüngstes Mitglied im ÖOC. Als Sportdirektor fungiert der frühere Teamspieler Marcus Pürk. Fußballer können beim Teqbal ihr Fitnesstraining spielerisch auflockern und nebenbei Technik und Ballgefühl trainieren. Beim SV Seekirchen wird auch im Sommer ein Teqball-Tisch installiert. Toni Feldinger, der Obmann des SV Seekirchen, erklärt: "Wir sind immer daran interessiert, in Seekirchen unseren Mitgliedern etwas Neues anzubieten. Wir werden ab Herbst Teqball im Verein einbinden. Nicht nur im Training oder als Warm-up, sondern auch in Form von speziellen Angeboten für Interessierte."