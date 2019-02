Teresa Stadlober und Bernhard Tritscher sind am Samstag auf der letzten Station des Skilanglauf-Weltcups vor der WM in Seefeld in den Skating-Sprintrennen leer ausgegangen. Stadlober, deren Stärken in den längeren Distanzen liegen, verpasste in Cogne (ITA) im nicht topbesetzten Feld als 35. das Viertelfinale der besten 30 um 2,1 Sekunden. Tritscher fehlten als 57. fast sechs Sekunden zum Aufstieg.

