Termin für NFL-Draft bleibt mit Ende April bestehen

Die NFL hält trotz der Coronavirus-Krise am Termin für den Draft fest. Das geht aus einer am Donnerstag an die Teams versendeten Mitteilung von Liga-Boss Roger Goodell hervor. Die 32 Mannschaften der nordamerikanischen Profi-Liga im American Football werden also wie geplant vom 23. bis 25. April Spieler für sich auswählen können, die bisher als Amateure vor allem für Universitäten gespielt haben.

Details zum Draft gibt es noch nicht