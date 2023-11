Texas Rangers führen in Baseball-World-Series 3:1

Den Texas Rangers fehlt noch ein Sieg zu ihrem ersten World-Series-Titel. Das Baseball-Team gewann am Dienstag (Ortszeit) bei den Arizona Diamondbacks in Phoenix das vierte Spiel 11:7 und baute die Führung in der MLB-Finalserie auf 3:1 aus. Für den Titel sind vier Siege notwendig. Den vierten könnten die Rangers in der Nacht auf Donnerstag feiern, wenn sie sich erneut in Phoenix gegen den Champion von 2001 durchsetzen. Auswärts sind die Rangers in diesen Play-offs unbesiegt.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/H Jubel bei den Texas Rangers über die 3:1-Führung in der Serie

Für die Rangers wäre es der erste Titel in der 63-jährigen Geschichte der 1961 als Washington Senators gegründeten Franchise. Das bisher letzte Team, das einen 1:3-Rückstand aufgeholt hat, waren die Chicago Cubs gegen Cleveland im Jahr 2016. Beide Teams hatten sich über eine Wildcard für die Play-offs qualifiziert und setzten sich auf dem Weg in die World Series jeweils als Außenseiter gegen stärker eingeschätzte Gegner durch.