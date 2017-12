Thiem beginnt in Abu Dhabi gegen Angstgegner Anderson

Der Weltranglistenfünfte Dominic Thiem startet am Freitag gegen Kevin Anderson in die neue Saison. Der Südafrikaner besiegte am Donnerstag zum Auftakt der "Mubadala World Tennis Championship" den Spanier Pablo Carreno Busta 6:3,7:6(2) und trifft nun im Semifinale auf den Niederösterreicher. Thiem hat bei diesem Einladungsturnier wie der Serbe Novak Djokovic ein Erstrunden-Freilos.

SN/APA (AFP)/- Thiem (2.v.l.) startet in die Saison