Thiem, Djokovic und Nadal schon für ATP Finals qualifiziert

Noch ehe die ATP-Saison nach sechs Monaten Pause in New York wieder beginnt, darf sich Dominic Thiem bereits freuen: Der Australian-Open-Finalist ist ebenso wie Melbourne-Sieger Novak Djokovic und Rafael Nadal schon für die ATP Finals in der Londoner O2-Arena qualifiziert. Für den dann 27-jährigen Niederösterreicher ist es die fünfte Teilnahme beim "Masters" en suite.

SN/APA (dpa)/Andreas Gora Thiem mit neuem Anlauf zum Sieg bei ATP Finals

Thiem hat in London, wo das Event zum letzten Mal ausgetragen wird, ehe es nach Turin übersiedelt, aus dem Vorjahr ein Finale zu verteidigen. Er hatte damals im Tiebreak des dritten Satzes gegen Stefanos Tsitsipas verloren. Djokovic ist zum 13. Mal dabei und hat das Saisonfinale der besten acht Spieler des Jahres fünf Mal gewonnen. Nadal ist gar schon zum 16. Mal dabei, hat das Turnier bisher aber noch nie für sich entschieden. Der Spanier stand 2010 und 2013 jeweils im Endspiel. Das Turnier geht vom 15. bis 22. November in Szene: Die sensationelle Show vor ausverkaufter Kulisse wird allerdings durch die Coronavirus-Pandemie sehr getrübt sein. Denn laut aktuellem Stand würde das Turnier wegen der Regeln in Großbritannien ohne Fans gespielt werden. Die ATP hofft, dass sich bis zum Turnierbeginn die Situation bessert. Die Tatsache, dass ein Trio bereits jetzt qualifiziert ist, hat natürlich mit den Ergebnissen bis zum Shutdown der Tour im März sowie der sechsmonatigen Pause zu tun. Zudem hat die ATP am Freitag den Turnierfahrplan bis London präzisiert, auch wenn noch mehrere (kleine) Events dazukommen könnten. Quelle: APA