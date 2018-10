Der topgesetzte Dominic Thiem steht beim Wiener ATP-Tennisturnier Erste Bank Open im Achtelfinale. Der 25-jährige Lokalmatador besiegte am Dienstagabend in Runde eins den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans in deren ersten Duell in 1:45 Std. 7:5,7:6(5). Um sein zweites Wien-Viertelfinale nach 2013 geht es am Donnerstag gegen Jo-Wilfried Tsonga (FRA), Wien-Sieger 2011, oder Sam Querrey (USA).

SN/APA/HANS PUNZ Thiem setzte sich gegen Ruben Bemelmans durch