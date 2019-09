Thiem eröffnet Davis Cup in Finnland

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem eröffnet am Freitag (17.00 Uhr MESZ) in Espoo den Davis Cup Play-off-Kampf gegen Finnland gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Patrik Niklas-Salminen. Im Anschluss trifft Dennis Novak auf Emil Ruusuvuori. Der Sieger des Länderkampfs spielt Anfang März 2020 in der Qualifikationsrunde für das lukrative Final-Turnier in Madrid.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Thiem geht als erster für Österreich in den Länderkampf