Thiem erreichte erstmals US-Open-Viertelfinale

Am Tag vor seinem 25. Geburtstag hat Dominic Thiem den Achtelfinal-Bann bei den US Open gebrochen. Der French-Open-Finalist steht als erst zweiter Österreicher nach Thomas Muster im Einzel-Viertelfinale dieses Grand-Slam-Turniers. In seinem vierten Achtelfinale in New York besiegte er Vorjahresfinalist Kevin Anderson (RSA-5) nach 2:36 Stunden überraschend glatt mit 7:5,6:2,7:6(2).

