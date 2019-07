Thiem erreichte mit Zwei-Satz-Sieg Achtelfinale in Hamburg

Dominic Thiem ist am Dienstag beim mit 1,855 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turnier in Hamburg ins Achtelfinale eingezogen. Der topgesetzte Niederösterreicher hatte gegen Pablo Cuevas aus Uruguay vor allem im zweiten Satz einige Mühe, setzte sich nach 1:40 Stunden aber mit 6:3,7:6(3) doch noch in zwei Sätzen durch. Im Head-to-Head mit Cuevas erhöhte Thiem auf 5:2-Siege.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARTIN BUREAU Thiem hatte mit Cuevas weniger Mühe als erwartet