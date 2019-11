Nach 94 Minuten schlug er sich die Hände vor das Gesicht: Dominic Thiem fehlt nur noch ein Sieg zum bisher größten Triumph seiner Karriere. Der 26-jährige Niederösterreicher erreichte am Freitagabend erstmals in seiner Karriere das Endspiel der ATP Finals. Thiem besiegte in der Londoner O2-Arena vor 17.500 Zuschauern im Halbfinale den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev mit 7:5,6:3.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Thiem lie§ Zverev keine Chance