Thiem flog mit Bresnik am Donnerstag nach Buenos Aires

Dominic Thiem ist wieder fit und ist am Donnerstagabend gemeinsam mit Coach Günter Bresnik zum ATP-Sandplatz-Turnier nach Buenos Aires gereist. Der Weltranglisten-Achte ist in der argentinischen Hauptstadt Titelverteidiger. Der 25-jährige Thiem hatte zuletzt ja in der zweiten Runde der Australian Open in Melbourne gegen Alexei Popyrin (AUS) wegen "Müdigkeit plus Schmerzen" aufgeben müssen.

SN/APA (AFP)/PAUL CROCK Wie geht es Thiem derzeit gesundheitlich? Das ist die gro§e Frage