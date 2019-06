Thiem fordert im French-Open-Finale Titelverteidiger Nadal

Der Niederösterreicher Dominic Thiem und der Spanier Rafael Nadal bestreiten am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1) das Finale der French Open in Paris. Thiem besiegte am Samstag im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in fünf Sätzen und könnte nun als zweiter Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995) einen Grand-Slam-Titel holen.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Thiem stand Nadal schon im Vorjahr im Finale gegenüber