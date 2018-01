Thiem im Doha-Halbfinale gegen Monfils

Dominic Thiem hat seinen Erfolgslauf im ersten ATP-Tennisturnier des Jahres fortgesetzt und steht im mit 1,286 Mio. Dollar dotierten Hartplatzturnier in Doha ohne Satzverlust im Halbfinale. Der Niederösterreicher gewann am Donnerstag das Viertelfinale gegen den griechischen Qualifikanten Stefanos Tsitsipas mit 7:5,6:4 und trifft nun am Freitag (3. Partie nach 13:30 Uhr MEZ) auf Gael Monfils.

Thiem ließ Tsitsipas keine Chance