Thiem im Vorfeld der US Open ohne Einschränkungen

Die Absage für das Masters-1000-Tennisturnier in Cincinnati ist aus aktueller Sicht goldrichtig gewesen. Dominic Thiem, der seit der Anreise nach Toronto unter einer Viruserkrankung gelitten hatte, ist rechtzeitig vor den am Montag beginnenden US Open in New York wieder topfit.

