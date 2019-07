Thiem in Kitzbühel zum Auftakt gegen Ofner oder Qualifikant

Dominic Thiem trifft zum Auftakt des mit 586.140 Euro dotierten Generali Open in Kitzbühel entweder auf Landsmann Sebastian Ofner oder einen Qualifikanten. Dies hat die Auslosung für das größte Sandplatz-Tennis-Turnier Österreichs am Samstag ergeben. Der topgesetzte Thiem wird seinen ersten Auftritt in einer Night Session am Mittwoch (19.30 Uhr/live Servus TV) absolvieren.

SN/APA (dpa)/DANIEL BOCKWOLDT