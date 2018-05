Thiem in Lyon nach Freilos gegen Carballes oder Qualifikant

Dominic Thiem absolviert in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Lyon seine Generalprobe für die French Open. Der Weltranglisten-Achte ist vor John Isner (USA) als Nummer 1 gesetzt und trifft nach einem Freilos im Achtelfinale entweder auf den Spanier Roberto Carballes oder einen Qualifikanten. Gegen Carballes (ATP-76./im Februar Turniersieger in Quito) hat Thiem noch nie gespielt.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Thiem trifft auf einen ihm unbekannten Gegner oder einen Qualifikanten