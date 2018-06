Thiem in Paris: Die größte Chance seines Lebens

Dominic Thiem spielt als hoher Favorit in Paris um sein erstes Endspiel eines Grand Slam.

Zur Routine wird ein Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers nie. Weder für Rafael Nadal, schon gar nicht für Dominic Thiem. Denn während der Superstar bei den French Open auch gegen einen gefährlichen Juan-Martín del Potro zumindest mit seiner Rolle als schier Unbezwingbarer bestens vertraut ist, geht der Österreicher erstmals als haushoher Favorit gegen Sensationsmann Marco Cecchinato ins Duell um das Finale, heute, Freitag (13 Uhr/live ORF eins). "Das ändert an meiner Herangehensweise nichts", sagt Thiem.

Das mag stimmen, doch weiß er genauso, dass die Ausgangsposition in einem Halbfinale von der Papierform her wohl nie mehr eindeutiger sein wird und er die bisher größte Chance seiner Karriere wahrnehmen kann. Gegen Novak Đoković 2016 und Nadal 2017 setzte es für ihn als Außenseiter relativ deutliche Dreisatzniederlagen. "In diesen Spielen ist mein Level gegenüber zuvor abgefallen. Das wird mir diesmal nicht mehr passieren. Ich habe gar keine Lust, hier zum dritten Mal zu verlieren und vielleicht als dreifacher Halbfinalist in die Geschichte einzugehen", sagt er.

Vielmehr wittert er die Möglichkeit, als zweiter Österreicher, 23 Jahre nach Thomas Muster, ins Endspiel einzuziehen. Vergleiche mit der rot-weiß-roten Sportlegende scheut der 24-Jährige aber. Auch die Tatsache, dass er bereits ein Mal öfter als Muster in der Runde der letzten vier steht, will er in seiner bescheidenen Art nicht überbewerten. "Das bedeutet mir nicht sehr viel, weil Thomas hier einfach gewonnen hat. Solange ich das nicht mache, brauche ich über Vergleiche gar nicht nachdenken." Muster hält sich öffentlich ebenfalls sehr zurück. Dass er seinem möglichen Nachfolger die Daumen drückt, steht aber fest. "Er hat dem Alex (Stober, Thiems Physiotherapeut) per SMS zum Halbfinale gratuliert.

Vielmehr beschäftigt sich Thiem mit dem Halbfinale und zwar nur damit. "Ein Finale, das es vielleicht gibt, interessiert mich gar nicht. Ich weiß nur, dass mich gegen Cecchinato eine sehr harte Aufgabe erwartet. Er ist der Mann der Stunde und der Spieler mit dem größten Selbstvertrauen", sagt Thiem. In ein Major-Halbfinale komme man nicht von ungefähr. Der Italiener, der vor Roland Garros noch nie ein Grand-Slam-Match gewonnen hatte, schaltete mit Pablo Carreno Busta, David Goffin und zuletzt Đoković auch drei Topspieler in Serie aus. "Und jetzt kann er wieder frei drauflos spielen", ist Thiem gewarnt.

Die Zeichen stehen jedenfalls Richtung Finalpremiere auf höchster Ebene. Zu stark hat sich Thiem bisher präsentiert und dabei vor allem gegen Stefanos Tsitsipas, Kei Nishikori und Alexander Zverev beeindruckt. Uneinig waren sich die Experten bei der Beurteilung von Rafael Nadals Form. Einerseits schien der zehnfache Paris-Triumphator passiver und nicht so dominant zu spielen wie vergangenes Jahr. Andererseits hat er gegen Diego Schwartzman am Donnerstag wieder gezeigt, dass der Sieg nur über ihn führen kann. Am Vortag war das Viertelfinale bei 4:6, 5:3 wegen Regens vertagt worden. Es war dies Nadals erster Satzverlust in Paris seit seinem Viertelfinal-Aus 2015 gegen Novak Đoković. Seither hat er unglaubliche 37 Sätze in Serie gewonnen.

"Nach der Regenpause habe ich viel besser gespielt, viel aggressiver. Auch im Halbfinale wird es wieder ein schweres Match", ergänzte die Nummer eins der Welt mit Blick auf das Duell mit del Potro, der den Kroaten Marin Čilić 7:6(5), 5:7, 6:3, 7:5 besiegte. Der Argentinier weinte vor Glück, hatte er nach drei Handgelenksoperationen doch bereits ans Aufhören gedacht.

(SN)