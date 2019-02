Einzel-Halbfinale und Doppel-Endspiel in Buenos Aires und nun ist Dominic Thiem bereits in Rio de Janeiro im Einsatz. Der 25-jährige Niederösterreicher ist zuversichtlich, dass er an der Copacabana vielleicht noch weiter kommen kann. In Brasilien ist nur noch Nicolas Massu, den der Tennis-Star aktuell als Tour-Coach testet, dabei. Hauptcoach Günter Bresnik ist bereits nach Wien zurückgekehrt.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Dominic Thiem zufrieden