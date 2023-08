Thiem muss Antreten in Winston-Salem erkrankt absagen

Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem hat seine Teilnahme per Wildcard am laufenden ATP-Tennisturnier in Winston Salem wegen einer Magen-Darm-Erkrankung zurückgezogen. Der noch bis nächste Woche 29-Jährige hätte bei diesem US-Event in der Nacht auf Dienstag (MESZ) in Runde eins gegen Arthur Rinderknech antreten sollen. Den Franzosen hatte er zu Monatsbeginn im Kitzbühel-Viertelfinale besiegt. Sebastian Ofner steigt in Winston-Salem nach einem Freilos in Runde zwei ein.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Dominic Thiem musste sein Antreten in Winston-Salem absagen/Archivbild

Österreichs 27-jährige Nummer eins trifft da erstmals auf den 18-jährigen US-Wildcard-Spieler Alex Michelsen. Ofner und Thiem haben nach diesem Turnier die Weiterreise zu den am Montag in New York beginnenden US Open eingeplant. Dort bestreiten ab Dienstag vier österreichische Männer und eine rot-weiß-rote Frau die Qualifikation. Sinja Kraus trifft dabei auf die Französin Alice Robbe. Filip Misolic bekommt es mit dem 20-jährigen Esten Mark Lajal zu tun, Dennis Novak hat mit dem Belgier David Goffin (Nr. 5) eine schwierige Aufgabe vor sich. Zu einem Österreicher-Duell könnte es in der zweiten von drei Qualifikationsrunden kommen. Jurij Rodionov (7) müsste dafür zunächst den Deutschen Maximilian Marterer (24) besiegen, Maximilian Neuchrist den US-Amerikaner Patrick Kypson.