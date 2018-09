Thiem nach Sieg gegen Batista Agut im St.-Petersburg-Finale

Dominic Thiem kämpft am Sonntag (15.30 Uhr MESZ) in St. Petersburg um seinen dritten Turniersieg auf der Tennis-Tour 2018 bzw. seinen elften überhaupt. Der topgesetzte Niederösterreicher gewann am Samstag im Halbfinale des 250er-Turniers gegen den Spanier Roberto Bautista Agut 6:4,6:3. Am Sonntag geht gegen den Slowaken Martin Klizan. Der Kitzbühel-Sieger eliminierte den Schweizer Stan Wawrinka.

SN/APA (AFP/Getty)/Alex Pantling Weiterer Sieg für Dominic Thiem